Si può licenziare chi è vicino alla pensione: la sentenza della Cassazione

Il lavoratore vicino alla pensione può essere inserito nella lista degli esuberi anche se l’area aziendale non è in crisi senza che questo rappresenti una forma di discriminazione. Lo stabilisce la sentenza della Corte di cassazione numero 24755/2018. Per i giudici la ratio che ispira la procedura di riduzione collettiva del personale stabilita dalla legge 223/1991 permette l’individuazione dei lavoratori in esubero sulla base del criterio selettivo della maggiore “vicinanza” alla pensione, in forza di un accordo collettivo raggiunto con il sindacato.

Come spiega il Sole 24 ore la Corte di cassazione evidenzia che non è dirimente il dato per cui la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo faccia riferimento a una specifica area aziendale, in quanto il criterio di scelta concordato con la parte sindacale può ben applicarsi trasversalmente a tutta la realtà produttiva senza che ne derivi un utilizzo strumentale dei poteri collegati alla riduzione di personale.