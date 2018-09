Pensioni e quota 100, Fornero bastona il governo: "Solo slogan, pagheranno i giovani"

Cosa farà il governo sulle pensioni? Matteo Salvini insiste con la volontà di inserire in legge di Bilancio la riforma del sistema pensionistico con una "quota 100" integrale, senza paletti. Sì, ma i costi? Il vicepremier ha ammesso che "non facciamo grande affidamento sulle stime dell’Inps, che ultimamente più che di economia si occupa di politica. Secondo alcuni organismi varia dai 6 agli 8 miliardi". Sul tema è intervenuta Elsa Fornero, l'autrice della riforma delle pensioni che il governo punta a superare e smantellare. Intervistata da Il Sole 24 Ore, l'ex ministro del governo Monti è netta: "Bisognerà vedere come sarà declinata in pratica. Salvini si accorgerà che in politica è impossibile accontentare tutti".

Pensioni, ultime notizie: "Perché i giovani pagheranno i costi"

Se, ad esempio, si aumenta il periodo contributivo richiesto, si può abbassare l'età di pensionamento: "Così si accontentano di più gli uomini, ma di meno le donne che vantano meno anni di contributi – spiega Fornero -. Di sicuro ci sarà una categoria scontenta per definizione: sono i giovani e le generazioni future che dovranno pagarne i costi". Il conto di questo intervento, in effetti, dovrebbe essere piuttosto salato: si parla di diversi miliardi di euro. "Risorse che presumibilmente si andranno ad aggiungere al debito pubblico – dice Fornero -. Va considerato poi che se si abbassa l'età del ritiro dal lavoro, in futuro si avranno problemi per assegni pensionistici che avranno perso potere d'acquisto, per cui serviranno altri interventi pubblici di tipo assistenziale".

Altro punto. Nel complesso della normativa attuale, come si inserirà la nuova quota 100? "Si introduce un parametro esogeno – avverte Fornero – e non si capisce se verrà adeguato o meno all'aspettativa di vita. Si considerano poi età e contributi, ma non gli importi della pensione. E non è noto che fine faranno l’Ape volontaria e quella sociale". Il rischio insomma è che "questi numeri introdotti sulla base di slogan possano creare disparità di trattamento e produrre costi elevati per i giovani".