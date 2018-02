Pensioni di vecchiaia e anzianità: quei numeri preoccupanti dell'Inps

Quasi mezzo milione di italiani ha trascorso più tempo in pensione che al lavoro. Ancora di più (700mila) sono coloro che percepiscono la pensione da più di 35 anni. Lo rivela oggi il Corriere della Sera citando i dati dell’osservatorio statistiche dell’Inps. Numeri che raccontano una realtà preoccupante per i conti pubblici: sono 471.545 i pensionati italiani che hanno iniziato a percepire un assegno pensionistico prima del 1980.

Ciò significa che, appunto, hanno passato più tempo in pensione che al lavoro. I dati, specifica il Corriere, non tengono conto degli assegni di invalidità, ma soltanto delle pensioni di vecchiaia, di anzianità contributiva o ai superstiti.

Pensioni, numeri preoccupanti per i conti pubblici

Che la spesa previdenziale in Italia sia molto elevata è comunque cosa già nota. Di recente uno studio dell’Ocse ha rivelato come l’Italia sia seconda, su 35 Paesi, per percentuale di cittadini over 65 ogni 100 persone in età da lavoro. Secondo l’Ocse, inoltre, i pensionati italiani hanno redditi più alti della media del resto della popolazione, una situazione in cui non si trovano molti altri paesi.

Come ha di recente ricordato il nostro Carlo Sala, l'Italia è al top per le risorse destinate al sistema pensionistico che con un valore 2013 pari al 16,3% del Pil sono a un passo dal record della Grecia (17,4%). E nel periodo 2000-2013 le risorse destinate a questo settore sono aumentate in Italia del 20,9%, arrivando ad assorbire il 31,9% della spesa pubblica, il massimo nell'area Ocse, dove la media è del 18%.