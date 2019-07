Perde le dita per lo scoppio di un petardo, ora ha una "mano bionica"

Il giovane Lorenzo Di Modica il primo gennaio 2019 ha perso la mano destra in seguito allo scoppio di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. Subito dopo l’incidente il giovane, 20 anni, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale CTO dove, dopo un’operazione di tre ore, l’equipe del dottor Bruno Battiston è riuscita a ricostruire parti dell’anulare e del mignolo, amputando la parte di mano compromessa, in modo tale da permettere interventi microchirurgici ricostruttivi o il posizionamento più adatto di una protesi.

Dopo la ricostruzione parziale, che ha permesso di salvare parte del mignolo e dell'anulare, al ragazzo è stata impiantata una 'mano bionica' di nuova generazione. In campo i chirurghi dell'ospedale Cto della Città della Salute e della Scienza del capoluogo piemontese e i tecnici dell'Officina ortopedica Maria Adelaide.

Si tratta di una protesi multiarticolata che si muove grazie a un sensore mioelettrico e a due batterie permettendo a chi la comanda di compiere movimenti semplici come indicare un oggetto e stringere la mano, o più elaborati come appunto prendere piccoli oggetti e allacciarsi le scarpe.

"Sono molto contento - dice il giovane - E' stato un periodo durissimo. Gli ultimi mesi non sono stati semplici, ma adesso è arrivato il momento di guardare avanti. Una nuova fase della mia vita è appena iniziata", aggiunge Lorenzo che ringrazia "i medici del Cto e i tecnici di Officina ortopedica Maria Adelaide per il grande lavoro fatto e l'aiuto che sono riusciti a darmi".

L'ospedale CTO e l'Officina Ortopedica Maria Adelaide hanno lavorato in sinergia per permettere a Lorenzo di recuperare la mobilità del suo arto destro. Grazie all’intervento cui il giovane si è sottoposto, è stato possibile conservare buona parte della muscolatura e nervi al fine di garantire le connessioni per la protesi mioelettrica applicata successivamente, spiegano dall'ospedale.