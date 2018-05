“E' nera, non la vogliamo”: perde il lavoro per il colore della pelle

“Non ci piaci, sei nera”: derisa e discriminata per il colore della sua pelle dagli ospiti di una casa di riposo a Senigallia. E' la storia di Fatima Sy, una donna di 40anni di origini senegalesi, che si è vista sfuggire il lavoro come operatrice socio sanitaria nella struttura perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della sua pelle.

A riportare la notizia è il Corriere Adriatico, in un articolo di Sabrina Marinelli: la 40enne, mamma di due bambini che vivono in Senegal, ha visto così sfumare l'opportunità lavorativa dopo aver fatto alcuni giorni di prova presso l'istituto per anziani situato nel centro storico di Senigallia.

Nonostante i giorni di prova fossero passati senza intoppi, dimostrando l'attitudine della donna a lavorare con gli anziani, Fatima si è vista comunque rifiutare il contratto di lavoro in cui sperava. A quanto pare, sono state decisive le lamentele rivolte ai responsabili della cooperativa, che adesso cercheranno di inserire la 40enne in un contesto meno ostile.