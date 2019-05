Perde soldi e cellulare, immigrato li trova e restituisce tutto

In un periodo storico come questo, in cui si sente sente sempre più spesso parlare di crimini e soprusi, le piccole storie che parlano di senso civico e generosità diventano notizia. E' il caso di un avvocato di Cesena, Marilena De Rosa, che ha ritrovato il cellulare (e i soldi) che aveva smarrito grazie proprio ad un gesto altruista di uno sconosciuto.

La diretta interessata ha raccontato la sua storia a Gerardo Muollo di CesenaToday: "Ero in motorino quando ho perso il telefono cellulare che mi è caduto senza che me ne accorgessi. Ero disperata non tanto per il suo valore ma per il suo contenuto che è molto prezioso per me. E’ il diario della mia vita, la galleria dei ricordi e delle emozioni. Oltre a contenere ovviamente tutti i contatti indispensabili per il mio lavoro".

"Senza troppe speranze ho provato a chiamare, mi ha risposto questo ragazzo con un italiano davvero stentato. Ci siamo incontrati davanti alla stazione ferroviaria, è un ragazzo africano ma non sono riuscita a capire il Paese perché parla davvero poco l'italiano. Sono riuscita a capire solo che ha problemi con il visto e che sta cercando un lavoro".

Il racconto del legale si conclude con un lieto fine, uno di quelli che vorremmo leggere più spesso: "Abbiamo fatto una passeggiata, mi ha scritto su un foglio il suo nome: 'Sann Fabureh'. Vorrei sottolineare il suo bel gesto, visto che nella cover del telefono c'erano anche dei soldi, che non ha toccato, per gratitudine gli ho lasciato una ricompensa".