Permesso premio all'assassino del vigilantes, la rabbia del figlio: "Dov'è la giustizia?"

"Provo tanta rabbia. Vedere l'assassino di mio padre festeggiare i suoi 18 anni con la famiglia è insopportabile". Giuseppe Della Corte è il figlio di Francesco, il vigilantes napoletano morto il 17 marzo 2018 in seguito a un'aggressione di tre minorenni mentre era in servizio. La foto, diffusa sui social network, che ritrae uno degli assassini mentre festeggia il compleanno, ha fatto ripiombare lui e tutta la sua famiglia in un incubo.

"Mi sono chiesto come fosse possibile dare un permesso premio a un killer che ci ha rovinato la vita - afferma Giuseppe - Provo una rabbia enorme. Dal giorno della morte di nostro padre nessuno della mia famiglia è più riuscita a festeggiare nulla. Mentre queste persone non provano alcun rimorso. E' l'ennesima dimostrazione che gli assassini non si sono pentiti".

In primo grado, ai tre giovani è stata inflitta una pena di 16 anni. Il permesso premio, però, alimenta le paure della famiglia Della Corte per un possibile sconto di pena nella sentenza di appello: "Il processo di secondo grado sta per cominciare - spiega il figlio della vittima - e se l'atteggiamento della legge italia è questo allora ci si può aspettare di tutto. Si, abbiamo paura di uno scontro di pena. Già 16 anni ci è sembrata una pena molto leggera per chi ha ucciso senza motivo un uomo che stava lavorando".

Il figlio del vigilantes ucciso: ""Dov'è la giustizia?" | Video