Mamma e tre figli si perdono nel bosco: sopravvivono 34 giorni mangiando bacche

Una mamma di 40 anni e i suoi tre figli di 10, 12 e 14 anni, hanno vissuto 34 giorni da incubo, che per fortuna si sono conclusi con un lieto fine. La famigliola si trovava al confine tra Colombia e Perù per andare a trovare il padre dei ragazzi, ma durante il tragitto qualcosa è andato storto e il gruppetto si è smarrito nel bosco. Come riporta la Bbc, mamma e figli sono stati più di un mese nella foresta, riuscendo a sopravvivere soltanto mangiando frutta e bacche.

Come confermato dalle parole del generale Sergio Alfredo Serrano, la donna e i figli sono riusciti a sopravvivere soltanto grazie ai frutti selvatici: ''Speriamo che non ci siano complicazioni; vi terremo informati sulle condizioni di salute di questa famiglia". Il gruppo si è smarrito nei pressi del fiume Putumayo in Colombia, finendo poi per oltrepassare il confine con il Perù.

La donna ha raccontato ai media questa terribile avventura: "Siamo durati mezz'ora senza bere acqua e poi siamo svenuti. Dovevamo sempre bere acqua e le ragazze non riuscivano camminare". Dopo essere stati rintracciati dai soccorsi, la mamma e i figli sono stati portati nell'ospedale più vicino, dove sono stati sottoposti alle cure di sorta: a parte i segni di malnutrizione e qualche lieve ferita, i quattro non hanno riportato gravi conseguenze.