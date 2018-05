“Stipendio fino a 2.500 euro con contratto indeterminato”, ma l'azienda non trova dipendenti

Non è la prima volta che succede. In un momento in cui trovare un posto di lavoro stabile è un problema per la gran parte degli italiani, ci sono aziende che vorrebbero assumere, ma non riescono. Dopo il caso della Grafica Veneta o dell'azienda Antonio Carraro, arriva la storia della Peruzzo Srl di Curtarolo, specializzata nella costruzione di macchinari per l’agricoltura e per la cura del verde, che sta vivendo in un paradosso: cresce ogni anno ma non riesce ad assumere i dipendenti che cerca.

L'assurda vicenda è stata raccontata sul Gazzettino da Gabriela Pipia, che ha intervistato Roberto Peruzzo, che gestisce assieme al padre e al fratello un’azienda da 30 dipendenti: “ Troviamo operai che vanno bene per manovalanza e logistica, ma facciamo fatica a trovare personale più specializzato e qualificato”.

“Da sei mesi stiamo cercando un ingegnere meccanico progettista e due periti meccanici, uno per il controllo qualità e uno che gestisca il reparto-officina – continua Peruzzo sul Gazzettino - Abbiamo incaricato tre agenzie che ricercano personale, ma non c’è niente da fare. Nelle ultime settimane ci sono arrivate una cinquantina di candidature: quasi tutte dal centro-sud, nessuna dal Padovano”. Una vera e propria assurdità, considerando che si parla di contratti a tempo indeterminato, con uno stipendio tra i 1.500 e i 2.500 euro mensili.