In una tinozza per ore, morti pesci rossi durante la pulizia della fontana a Palermo

Decine di pesci rossi lasciati in una tinozza per ore, mentre la fontana veniva pulita dai dipendenti del Comune. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, su segnalazione di alcuni cittadini, in un'area verde che si trova in viale Boris Giuliano, a Palermo, per riempire la vasca che era stata svuotata dai lavoratori del Coime (Coordinamento interventi di manutenzione edile del comune di Palermo) in vista in di un lavoro programmato di manutenzione e pulizia.

Nella vasca erano presenti anche alcune tartarughe, lasciate anch'esse a boccheggiare a causa della poca acqua rimasta nella fontana. Le squadre del 115 sono arrivate a Villa Sperlinga, hanno srotolato una manichetta dentro la fontana e lentamente hanno riportato l'acqua a un livello tale da potere poi liberare i pesci rossi, alcuni dei quali però erano già morti. In che modo siano andate le cose e come sia stato organizzato l’intervento non è ancora chiaro e per questo il dirigente del Coime, Francesco Teriaca, ha chiesto una relazione dettaglia al responsabile tecnico dell'intervento.

"E’ un fatto increscioso che ci crea anche un po’ di imbarazzo - dice Teriaca a PalermoToday - perché non è modo di agire. Ma vogliamo capire come il perché della scelta adottata, se i pesci erano vivi o morti già da prima. Attenderemo la relazione così da potere chiarire perché la vasca non sia stata riempita e se questo abbia avuto delle conseguenze. Anche per valutare se ci siano i profili per provvedimenti di natura sanzionatoria".

