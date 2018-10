Picchiano a morte un leprotto e se la ridono: il video indigna il web

Ha indignato il web il video girato da due ragazzi foggiani che due sere fa avrebbero picchiato a morte un leprotto. Le urla strazianti dell'animale erano facilmente udibili dalla "storia" che loro stessi hanno provveduto a caricare sul proprio profilo della piattaforma Instagram, poi rimosso pare dalla stessa piattaforma su segnalazione dei foggiani.



Ma qualcuno è stato più rapido e lo ha inviato alla redazione di FoggiaToday. Utilizziamo il condizionale perché che si tratti di un leprotto e che l'animale sia poi effettivamente deceduto per le ferite riportate sono circostanze riferiteci dai nostri lettori, alcuni dei quali conoscono i soggetti in questione e vi avrebbero interloquito via social sitgmatizzandone il grave e feroce atto (abbiamo potuto visionare gli screenshot).

Tuttavia, che trattasi di una "storia" di violenza su un animale è facilmente desumibile dalla visione del filmato in cui si odono le urla strazianti dell'animale, con tanto di risate di sottofondo e frasi sconcertanti di soddisfazione degli autori della ferocia.

Ancora questa mattina altri lettori hanno segnalato alla nostra testata la stessa vicenda, aggiungendo un dettaglio raccapricciante. Eccolo: "Ieri mattina ci siamo trovati con una storia su Instagram pubblicata da un ragazzo in cui lui e gli amici seviziavano un animale, precisamente un leprotto. In questa video-story si sentivano i suddetti ragazzi ridere e prendere in giro l'animale. La frase in dialetto che ha fatto più ribrezzo è stata 'Mamm e cum chiagn', seguita da una sana risata. A tutto ciò molti ragazzi sono insorti segnalando il profilo e mandando messaggi offensivi a questo ragazzo".

Il video dell'animale picchiato a morte