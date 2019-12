Il mistero dei piccioni con il cappello da cowboy

Cosa ci fa un piccione con in testa un piccolo cappello da cowboy? E' quello che sicuramente si è chiesto Bobby Lee, un ragazzo di 26 anni di Las Vegas (Stati Uniti) che ha notato lo strano particolare in più di un volatile, filmando i volatili con i cappellini colorati.

I video, condivisi sui social media, hanno subito suscitato curiosità e scalpore, con la notizia che poi è finita sui principali quotidiani statunitensi, dal New York Times a UsaToday. La domanda che tutti si stanno ponendo è la stessa: chi sta mettendo i cappelli in testa ai piccioni di Las Vegas? Un mistero ancora irrisolto, ma che potrebbe avere degli effetti collaterali molto pericolosi per i volatili.

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 7 dicembre 2019

Come riporta UsaToday, le associazioni animaliste hanno manifestato preoccupazione per questo curioso evento.

“Il cappello potrebbe essere stato incollato alla testa dei piccioni”, ha dichiarato Mariah Hillman, responsabile dell’associazione “Lofty Hopes” che ha lanciato un appello su Facebook per trovare i piccioni. Un altro fattore di pericolo è legato anche al colore dei copricapo: “Il rosso rischia di attrarre i predatori”.