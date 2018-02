"Sono Pierluigi, non Piergay": la lettera-sfogo fa il giro del web

Lo sfogo è diventato virale: "Sono Pierluigi, ma per molti sono purtroppo Piergay". Pierluigi Glionna, 20enne di Spinazzola (Barletta) è un blogger, aspirante attore e regista. Non ne può più di ricevere insulti, e il suo post su Facebook ha raccolto molti like e condivisioni.

"La mia vita - scrive - fin dai primi anni delle scuole elementari è stata macchiata da voci, insulti, ingiurie sul mio conto... E da quella parola (che eviterò di scrivere)".

"Per quasi dieci anni - continua - non c'era volta che attraversavo una piazza e non sentivo insulti o vedevo gente che rideva di me. Non potevo entrare in un bar o uscire con le mie amiche. Per 10 anni". Ha dovuto persino cambiare scuola, "perché ogni giorno durante il viaggio di ritorno subivo bullismo".

Tanti i periodi duri per Pierluigi, che spesso aveva "paura" di uscire di casa. Adesso ha 20 anni, e fino a qualche giorno fa pensava che la violenza e gli insulti non fossero più parte della sua vita. Invece non è così.

"Stasera ho fatto un brutto salto nel passato", racconta. "Un gruppo di bambini di 13 o 14 anni mi ha urlato questo schifoso nomignolo per strada. Hanno fatto versi e detto frasi sul mio conto. Quando ho cercato di avvicinarmi e parlare a loro da persona matura, sono scappati via. E poi hanno continuato a inseguirmi e a urlare". "Fa male. Fa male essere obbligati a convivere senza che io lo voglio con questo insulto dato da qualcuno, e non si può giustificare ogni cosa solo perché a farla è un bambino", spiega Pierluigi.

Poi lancia un appello: "Sono stanco di subire questa violenza, perché di violenza si tratta. E la cosa che mi dà più rabbia è che sono le nuove generazioni a insultarmi: chi nel 2018 dovrebbe sapere che gay non è una parolaccia, e neanche un insulto. Bisogna agire e non restare impassibili, nelle scuole si parla di bullismo, ma evidentemente molta gente è distratta. Crescete, scoprite, informatevi se siete ignoranti. Perché un giorno che uscirete da questo paesino sarete piccoli come formiche e vi accorgerete realmente di com'è il mondo".

Tutto deve partire dai genitori, Pierluigi ne è sempre più convinto: