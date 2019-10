Pierluigi, matricola alla facoltà di Economia a 81 anni: "Chiudo un cerchio, mamma ci teneva"

Si era già iscritto all'università tanti anni fa, ma poi la vita e gli impegni lo avevano portato altrove. Oggi però Pierluigi Righi ha deciso di completare quel percorso, prendendo finalmente la laurea in Economia e a 81 anni è la nuova matricola dell'Università Cattolica di Piacenza.

Dopo aver dato già alcuni esami da esterno nei mesi scorsi, Righi ha deciso di iniziare a frequentare i corsi a partire dal nuovo anno accademico.

"A 81 anni ho pensato di venire all'università per chiudere un cerchio, per sistemare un po' il passato. Ero già stato iscritto a Torino senza andare in fondo, tanti anni, e mia mamma ci teneva. Se poi qui mi passassero qualche compito, sarebbe bello", racconta Pierluigi a IlPiacenza.

"Qui mi trovo bene, i compagni e i professori sono molto gentili", dice. "Le lezioni più difficili? Quelle di inglese...".