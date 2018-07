Papà Pierluigi si laurea al posto del figlio Flavio, ucciso a 11 anni nel 2007

Pierluigi Rossi ha perso il figlio Flavio il 2 luglio 2007. Il piccolo all'epoca aveva solo 11 anni e rimase ucciso da un colpo di fucile partito inavvertitamente mentre giocava con un amichetto a Villafranca d'Asti. Oggi Flavio avrebbe 23 anni e probabilmente sarebbe laureato. Al posto suo - e per lui - lo ha fatto Pierluigi, che a 60 anni si è laureato in Giusriprudenza.

Lo racconta lui stesso a La Stampa:

Per cinque anni io e Anna non abbiamo più fatto nulla se non studiare, studiare, studiare. Al ritorno dal lavoro ad aspettami c’era sempre mia moglie con un libro in mano, una ricerca pronta, un programma da seguire, una bibliografia da consultare. Niente vacanze, niente domeniche, solo ferie per studiare. Un solo giorno di riposo dopo avere dato un esame, poi subito via con un altro

Pierluigi e Anna negli anni hanno istituto borse di studio per premiare per cinque anni i liceali più meritevoli nati nel 1995, come Flavio, nel liceo scientifico che il ragazzo avrebbe frequentato se non fosse morto troppo presto.

Nel febbraio 2013, poi, per portare avanti questo percorso scolastico a lui dedicato, Pierluigi si è iscritto all'università Unitelma Sapienza di Roma, con corsi online ma esami in sede. La sua tesi in diritto processuale penale - dal titolo "La prova scientifica tra perizia e prova atipica" - è stata premiata con un 110 e lode.

Dicono i genitori: "Flavio è sempre presente nella nostra vita. Ci fa bene al cuore aver potuto conseguire questa laurea ed immaginare che da lassù ci sorrida, fiero di noi, di questa laurea, e che grazie alla luce che ci ha lasciato nel cuore ogni giorno cerchiamo di trasformare il dolore in forza".