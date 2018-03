E' morto Piero Ostellino, ex direttore del Corriere della Sera

E' morto il giornalista Piero Ostellino. Nel da' notizia il sito del Corriere della sera, quotidiano che Ostellino diresse dal 1984 al 1987 e per il quale fu corrispondente da Mosca e da Pechino. Il giornalista, nato a Venezia il 9 ottobre del1935, aveva 82 anni.

Terminata l’esperienza di corrispondente dall’estero, nel 1984 Ostellino era giunto alla guida del quotidiano di via Solferino e vi era rimasto per quattro anni, in una fase di ripresa del nostro Paese, dopo le difficoltà economiche e il sangue versato nel decennio precedente, ma nella quale già si intravedevano i sintomi della crisi che in seguito avrebbe determinato la disgregazione degli equilibri politici tradizionali. Crisi di cui il direttore del "Corriere della Sera" aveva colto le avvisaglie, convinto com’era che senza una rivoluzione liberale, fondata sulla competizione aperta in ogni settore, l’Italia corresse rischi molto seri.