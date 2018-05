Lascia la figlia di un anno chiusa in auto: quando ritorna è morta

Tragedia a Pisa: una bambina di neppure un anno è stata trovata morta venerdì pomeriggio nell'auto del padre. L'uomo l'avrebbe lasciata chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora.

Sul posto stanno operando Polizia e Carabinieri, insieme al personale del 118 e ai vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe stata dimenticata dal genitore, che poi è andato a lavoro.

La bimba, secondo quanto si è appreso successivamente, aveva appena sette mesi ed è stata lasciata in auto in via Livornese. All'arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco, la piccola era già stata tirata fuori dall'auto. Per la bimba il personale del 118 ha purtroppo constatato il decesso.

L'uomo, secondo quanto riporta il quotidiano locale La Nazione, era entrato in ufficio alle otto del mattino.

L'allarme è scattato intorno alle 16 ma quando sono arrivati i soccorritori la bambina era già morta.

Secondo le prime informazioni raccolte da Pisa Today sarebbe stato il padre a dimenticarla mentre dormiva sul seggiolino sul sedile posteriore della sua auto.

Codacons: "Serve obbligo allarmi sulle auto"

"Una tragedia che si sarebbe potuta evitare se fossero stati resi obbligatori allarmi sulle auto per avvisare il guidatore circa la presenza di bambini sui sedili posteriori". Lo afferma l’associazione dei consumatori Codacons.

"Da più di 10 anni chiediamo di rendere obbligatori sulle autovetture circolanti in Italia sistemi di allarme in grado di avvisare i genitori della presenza di bambini sui sedili – spiega l’associazione – Esiste già un sistema brevettato e presentato alle case automobilistiche che non solo avvisa attraverso allarmi sonori se si esce dalla macchina lasciando i bambini sui sedili, ma fa anche scattare in modo automatico il sistema di climatizzazione dell’autovettura così da evitare incidenti anche gravi".