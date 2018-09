Pitbull attacca una bimba di 2 anni: zia la salva, ma muore sbranata

Un tranquillo sabato in famiglia si è trasformato in una tragedia a Langdon, in Canada, a una trentina di chilometri da Calgary. A perdere la vita sabato scorso è stata una donna di 50 anni, Lisa Leanne Lloyd, sbranata in casa sua da un pitbull che aveva attaccato la nipotina di due anni e mezzo.

Come racconta GlobalNews, la donna è intervenuta per proteggere la bimba, attaccata dal cane senza alcuna motivazione apparente, mentre tutti gli altri parenti erano rimasti impietriti. Ma il suo coraggioso intervento le è costato molto caro: il cane che aveva allevato con amore e che non aveva mai dato segni di aggressività, si è rivoltato contro Lisa in maniera repentina, non lasciandole neanche il tempo di reagire. In pochi attimi ha morso il collo della 50enne e non le ha lasciato scampo.

Quando l'ambulanza è arrivata sul posto la donna era già morta, mentre la bimba è stata trasportata in ospedale a causa delle ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento il pitbull è stato messo in quarantena per capire cosa abbia provocato quel raptus di follia e se sia necessario l'abbattimento. Nel frattempo la famiglia ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le cure della piccola.