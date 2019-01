Ubriaco morde il cane che gli avevano affidato: ora Shark cerca una nuova casa

Il cane lo ha azzannato, ma prima era stato il proprietario a morderlo ad un orecchio. Ha fatto scalpore a Milano la notizia di una furente aggressione ad opera di un pitbull che lunedì sera attorno alle 22.30 aveva tenuto impegnati anche pompieri e soccorritori del 118, ma la verità era ben diversa.

Come ricostruisce Milanotoday la reazione di Shark, questo il nome del pitbull di 7 anni, era stata scatenata da un maltrattamento davvero feroce. Il cane oltre ad essere senza guinzaglio, sarebbe stato morso ad un orecchio dall'uomo a cui era stato affidato da circa tre mesi.

Un atteggiamento violento, quello che l'uomo affidatario aveva con l'animale, che stando alle voci di chi vive le strade della Bonola, non era nuovo: "Non gli dava da mangiare, era segregato giorno e notte in casa e lo maltrattava", ha spiegato a MilanoToday l'intestatario del chip, a cui da martedì è stato restituito il cane e che oggi si pente di aver dato il pitbull alla persona sbagliata.

Shark, che ha 7 anni, i due fidanzati lo avevano preso in cura dopo che una loro amica lo stava per portare al canile in seguito alla nascita di sua figlia: per il poco spazio che aveva in casa. Avevano già un pitbull maschio di 2 anni e la convivenza non è stata semplice. Per questa ragione, a malincuore, hanno messo Shark in adozione. Un'operazione molto difficile visto che non si trattava più di un cucciolo. Alla fine della ricerca, è arrivato quell'uomo.