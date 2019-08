Escono in giardino e trovano un pitone sulla sdraio

Da dove arrivi quel serpente è un vero mistero, scrive VareseNews. I proprietari di una villetta sono usciti stamane in giardino e anno trovato un pitone reale lungo circa un metro e mezzo su una sedia a sdraio: è successo alle 7.30 in via Pravallo a Lozza, non lontano da Varese.

Comprensibilmente spavantati, hanno subito chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con un'autopompa e hanno recuperato l'animale. Il pitone reale è stato affidato ai carabinieri forestali.