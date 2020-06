L'assurda storia del pensionato che da 9 anni si vede consegnare pizza che non ha ordinato

Da nove anni un pensionato belga si vede consegnare pizza e altro cibo d’asporto a casa sua, senza che lui abbia mai fatto quelle ordinazioni. L’insolita storia è stata raccontata dal quotidiano Het Laatste Nieuws, che ha intervistato lo sventurato protagonista, Jean Van Landeghem, un uomo di 65 anni di Turnhout che quando ha iniziato a vedersi recapitare la pizza a casa, a volte anche più volte al giorno, “ha perso il sonno”. Inizialmente l’uomo ha pensato a un errore del fattorino, ma poi gli ordini sono continuati: pizza, kebab e altro cibo, senza che mai Van Landeghem li avesse richiesti.

“Capita in mezzo alla settimana o nel weekend, a qualsiasi ora del giorno”, ha raccontato sconsolato Van Landeghem. “Non posso più dormire. Tremo ogni volta che sento arrivare uno scooter nella mia strada e ho paura che qualcuno possa venire a portarmi dell’altra pizza in qualsiasi momento”. In un giorno, ha ricordato l’uomo, ci sono state ben dieci diverse consegne e uno dei fattori aveva addirittura con sé 14 pizze per lui. “Ho sempre rifiutato quelle consegne e quindi non ho dovuto pagare nulla”, dice Van Landeghem, che però sottolinea quanto questa situazione sia un peso sia per lui sia per i ristoratori da cui i cibi provengono.

Ma Van Landeghem non è il solo a combattere contro questo incubo: “Una mia amica che vive a Herenthout è passato attraverso il mio stesso calvario. Anche a lei hanno consegnato pizze mai ordinate per nove anni. A volte capitava ce le portassero nello stesso giorno. Quando capitava, ci avvertivamo l’uno con l’altro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Van Landeghem il misterioso mittente potrebbe quindi essere uno che conosce sia lui sia la sua amica, ma è tuttora sconosciuto, come è del resto il movente dell'assurda persecuzione. Il 65enne si è anche più volte rivolto alla polizia, ma non è stato possibile risolvere la situazione. “Non ne posso più. Quando scoprirò che si è preso la briga di tormentarmi per nove anni, per loro non sarà un bel giorno”.