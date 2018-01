Pizzo sui lavori pubblici, l'intercettazione: "Vogliono fatto lo sconto..."

Il denaro chiesto alle ditte serviva per sostenere i detenuti e le loro famiglie, oltre che a garantire alle cosche mafiose introiti e prospettive future.

Come riporta AgrigentoNotizie, emblematica è la conversazione intercettata, in cui i capi famiglia affermano: “Certi negozi vogliono fatto lo sconto. Se dobbiamo prendere sempre il coltello, quelli saltano il vallone e se ne vanno dall’altra parte. In sostanza ci deve essere la molla…stringi e allarghi…come l’elastico!”.

I nomi di tutte le persone arrestate

Sono state documentate richieste di pizzo ai danni di ventisette società appaltatrici di opere pubbliche di ingente valore. In dieci casi, la “messa a posto” è andata a buon fine. La pretesa andava dai 2.000 ai 20.000,00 euro. Per realizzarle, gli indagati hanno posto in essere - secondo la ricostruzione dei carabinieri del reparto Operativo e della Dda - i più disparati atti intimidatori, fino ad arrivare all’incendio doloso di diverse macchine operatrici.