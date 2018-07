“Ma quale assenteista, faccio politica in barca”: polemica sul deputato M5s

Nonostante il record di assenza in Parlamento, il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Mura non ci sta a farsi 'bollare' come un assenteista. In una intervista rilasciata al quotidiano 'La Nuova Sardegna', il pentastellato ha risposto al suo compagno di banco a Montecitorio, l'ex governatore sardo Ugo Cappellacci, che attraverso un post su Facebook lo aveva accusato di essersi presentato in aula solo 8 volte su 220 votazioni. "L’attività politica non si svolge solo in Parlamento", sottolinea Mura interpellato dal quotidiano sardo.

Il deputato 5 Stelle, velista dell’anno nel 2011 e nel 2014, spiega di aver messo subito in chiaro il suo punto di vista. "Io l’ho detto fin dall’inizio - osserva -, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani. D’altronde - aggiunge -, ci sono un sacco di parlamentari che vanno alla Camera e passano il loro tempo a farsi i selfie in aula. Io - conclude Mura - no, ho altro da fare".

Secondo quanto riporta 'La Nuova Sardegna' i dati del monitoraggio di OpenParlamento sull’attività parlamentare danno ragione a Cappellacci. Lo skipper è risultato assente oltre il 96% delle volte dall’inizio della legislatura. Il quotidiano precisa tuttavia che i numeri diffusi da OpenParlamento si riferiscono alle votazioni elettroniche valide svolte in aula.