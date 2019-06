Accoltella uomo alla gola, poliziotta "cintura nera" lo blocca con mossa da manuale

Non ha perso nemmeno mezzo secondo. Una poliziotta esperta di arti marziali è scesa dalla volante, si è avvicinata al sospetto e l'ha bloccato ammanettandolo sfruttando semplicemente le sue conoscenze di Taekwondo. Così a Genova è stata fermata una persona che pochi minuti prima aveva accoltellato un altro uomo alla gola. Non è stato un problema risolvere in pochi istanti la questione per la campionessa di arti marziali in forze all'ufficio prevenzione generale della questura del capoluogo ligure. E' successo la scorsa notte, e lo racconta GenovaToday.

Nel cuore della notte in piazza Colombo è scattato l'allarme per la presenza di un uomo che chiedeva aiuto: aveva una ferita al collo. Il 33 enne, originario della Polonia, ha raccontato di essere stato aggredito con una coltellata alla gola da uno sconosciuto che ha reagito male al suo rifiuto di dargli soldi per le sigarette. I poliziotti hanno subito chiesto un'ambulanza per il ferito, portato in ospedale d'urgenza, e poi si sono messi sulle tracce dell'aggressore. Era a due passi da lì, nella vicina via Bosco, seduto su una scalinata.

La poliziotta, istruttrice di Taekwondo, di difesa personale e operatore taser con oltre 20 anni di servizio, l'ha sorpreso alle spalle con una mossa da manuale. L'arma da taglio utilizzata nell'aggressione è stata trovata poco distante, ancora insanguinata.