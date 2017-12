Poliziotto picchia una donna: incastrato da un video

Sta facendo molto discutere in Spagna il video in cui due agenti di polizia prendono a schiaffi una donna, facendola cadere, durante un controllo notturno nel quartiere Barona, a Valencia.

Un passante con lo smartphone ha ripreso tutta la scena e postato il video su YouTube, scatenando l'indignazione generale. Nel breve video si può sentire la minaccia dei due agenti, poco prima della reazione violenta.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Come riporta anche il quotidiano spagnolo La Vanguardia, non è chiaro cosa abbia fatto 'scattare' il poliziotto, né come sia andata a finire la vicenda. Le immagini, divenute virali su Facebook, hanno alzato un grande polverone, con la polizia spagnola che ha aperto un'inchiesta per chiarire la vicenda.