"Non volevamo più avere figli": uccidono quattro neonati e poi occultano i cadaveri

È una storia di puro orrore quella raccontata dal tabloid britannico Mirror. Non volevano più figli, così ogni volta che lei rimaneva incinta e partoriva, uccidevano il neonato e nascondevano il corpo nella stufa di casa. Succede nel sud della Polonia. Ora A.J., di 27 anni, e il marito D.W., di 37 , di Ciecierzyn, zona rurale, sono a processo per omicidio e occultamento di cadavere.

A insospettirsi e a decidere di contattare le forze dell'ordine erani stati alcuni vicini di casa: avevano raccontato di avere visto la giovane in "dolce attesa" almeno quattro volte in un quinquennio. Ma i bambini poi non si erano mai visti. Le indagini sono partite immediatamente, e sarebbe emerso che la coppia, non volendo più avere figli dopo il primogenito, che oggi ha 6 anni, avrebbero ucciso quattro neonati dopo altrettanti parti in casa. La morte dei piccoli sarebbe avvenuta per soffocamento. Tre cadaveri sono stati trovati occultati in una vecchia stufa, un quarto sepolto sotto un albero della fattoria. I due rischiano la condanna al carcere a vita, secondo la legislazione polacca.

Una vicina di casa, scrive il Mirror, racconta di una coppia "normale, socievole". La giovane si prendeva amorevolmente cura dell'unico figlio: "Quello che è successo è terribile. Non avrei mai immaginato nulla del genere". Dalle indagini sarebbe emerso che a chi in passato la incontrava in giro per il paese durante le gravidanze, A.J. spiegava di avere "problemi di stomaco" e negava di essere incinta.