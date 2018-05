Ikea, fine di un mito: le polpette svedesi in realtà sono turche

Il governo svedese stesso mette fine alla simpatica querelle: "Le polpette di Ikea sono turche".

Da anni voci e smentite avevano alimentato quella che era diventata quasi una leggenda metropolitana. Iconiche, apprezzate tanto dai grandi quanto (e soprattutto) dai bambini, ora è ufficiale: la ricetta originale del piatto nazionale svedese venduto da Ikea arriva dall'Oriente.

"Il piatto è preparato sulla base di una ricetta che re Carlo XII importò dalla Turchia nel 18esimo secolo. Atteniamoci ai fatti!", si legge nel tweet del governo svedese. La storia è affascinante. Infatti il re svedese sul torno dal 1697 al 1718 avrebbe vissuto per un periodo in terra ottomana. Al suo ritorno in patria nel 1714, aveva portato con sé la ricetta delle prelibate polpette.

Nei grandi magazzini Ikea in tutto il mondo ogni giorno si vendono milioni di confezioni di polpette.