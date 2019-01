Ladro tenta di rubarle il telefono: ma non sa che lei è campionessa di arti marziali

Disavventura a lieto fine a Rio de Janeiro per Polyana Viana, soprannominata "dama di ferro" e campionessa di MMA (disciplina affine alle arti marziali), popolarissime anche in Brasile. Atleta nota nell'ambiente, ha già sostenuto due incontri per la Ufc, la sigla più importante del variegato mondo dei combattimenti dentro la gabbia.

“Ho chiamato un auto dal mio appartamento: ero di fretta - ha raccontato - e sono scesa in strada ad aspettare. Ho controllato e non ho visto nessuno, penso che lui sia arrivato molto velocemente. Si è seduto e mi ha chiesto l’ora, gli ho risposto, ma non se ne andava. Un banale pretesto, per tentare poi il furto del suo smartphone: "Dammi il cellulare, non fare nulla perché sono armato" (si scoprirà poi che la pistola era finta).

Brasile, Polyana Viana "stende" il ladro

La "dama di ferro" non ha esitato nemmeno per mezzo secondo, e con una sequenza micidiale di due pugni e un calcio, conclusa da una presa detta di soffocamento, ha bloccato a terra l'uomo. Poi con tutta calma ha chiamato la polizia, che l'ha portato prima al pronto soccorso poi in centrale. "Era molto spaventato e temeva che lo potessi picchiare ancora" ha raccontato Polyana. Dopo la denuncia, è emerso che il ladro è una vecchia conoscenza della polizia: aveva appena finito di scontare tre anni di carcere.