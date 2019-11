Rassegna / Francia

Un ponte è crollato vicino a Tolosa trascinando in acqua diverse auto

I soccorritori temono per la sorte di "numerosi dispersi" mentre è accertata la morte di una 15enne. Oltre alla vittima c'è certezza per il momento di almeno sei feriti tra cui alcuni testimoni che si erano tuffati in acqua per prestare soccorso