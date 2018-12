Ponte di Genova, aggiudicato l'appalto: quanto costa e quando sarà pronto

Saranno Salini Impregilo, Fincantieri e ItalFerr, almeno per la parte progettuale, le aziende chiamate a ricostruire il Ponte Morandi di Genova. Lo conferma in una nota il Ministero delle Infrastrutture, specificando che l’opera, tutto incluso, costerà 202 milioni di euro, con l’architetto renzo Piano che ha accettato l’incarico in forma di donazione alla città ligure. Il completamento dell’opera è previsto entro la fine del 2019.

"Oggi si compie un passo importante per il futuro della città – spiega il Commissario Marco Bucci -. Abbiamo chiesto all’architetto Renzo Piano di sovraintendere al progetto, per garantire l’aderenza all’idea originale e la qualità di realizzazione della stessa. L’architetto Piano ha accettato l’incarico in forma di donazione alla città di Genova".

Il nuovo ponte pronto tra 12 mesi

Secondo il sindaco il nuovo viadotto potrebbe essere pronto tra 12 mesi. "Siamo confidenti che per la fine del prossimo anno avremo il ponte costruito", ha spiegato il sindaco. La costruzione vera e propria dovrebbe tenere gli operai impegnati per 9 mesi, gli ultimi 3 saranno invece necessari al collaudo.

I costi

Si attesterebbero tra i 220 e i 230 milioni di costi per la ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera previsti dal progetto presentato dalla cordata Salini Impregilo-Fincantieri-Italferr che si sarebbe aggiudicata i lavori. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, che spiegano anche che questo importo include anche le spese di demolizione. Quanto ai tempi, sono previsti 12 mesi dalle fine dei lavori di demolizione.

Toninelli: "Sarà un ponte verso il futuro"