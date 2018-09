Ponte Genova, tensioni con M5s? Rixi (Lega): "Noi più esperti, Toninelli stia lontanto dai plastici"

"Se il ponte non viene demolito e rifatto in tempi brevi non si salva né la Regione, né il Comune, né il governo". Tensioni con il Movimento 5 stelle? "Abbiamo solo sensibilità diverse". Prova a gettare acqua sul fuoco, ma non troppa, il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, in merito alle polemiche interne al governo gialloverde sulla ricostruzione del ponte a Genova, dopo il crollo del viadotto Morandi.

"Noi più esperienza"

In un'intervista al Messaggero, Rixi dice la sua sulle divisioni tra Lega e M5s: "Abbiamo solo sensibilità diverse, noi abbiamo una storia di gestione amministrativa più profonda. Governiamo Regioni e diversi enti locali: dobbiamo dare subito delle risposte. Basta tensioni inutili, pensiamo al risultato".

"Il vero tema - aggiunge - è la demolizione", e "la Procura nel giro di poco tempo darà il permesso per entrare nella zona rossa. Penso che tra una ventina di giorni si potrebbe cominciare, ma se c'è un dibattito infinito la Procura prenderà tempo".

Il nodo del commissario

Parlando dell'indicazione del commissario, Rixi spiega che "martedì ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi e discuteremo di tutti i dettagli del decreto. Il problema non è il nome del commissario ma il metodo. Nessuno può dire se non sono io c'è il diluvio universale. Il commissario avrà poteri molto forti, non aspetteremo i tempi dettati dal codice degli appalti" e "a lui spetterà la decisione se ricostruirà solo Fincantieri o anche Autostrade. La ricostruzione sarà a carico completamente di Autostrade che dovrà dare i soldi al commissario per procedere ad appaltare l'opera". Sulle polemiche per il sorriso del ministro Toninelli durante la puntata di Porta a Porta, risponde: "a tutti suggerisco di stare lontano dai plastici... A parte gli scherzi tutti si stanno attivando al massimo".