Ponte Morandi, la storia di Natalya ed Eugeniu: "Vivi per miracolo, ora ci sposiamo"

"Il ponte ha iniziato ad alzarsi e ho capito che stava succedendo qualcosa di bruttissimo. Quando abbiamo finito di cadere e rotolare ci siamo detti: siamo ancora vivi. Ma la nostra paura più grande era che non ci trovassero". A parlare, intervistata dal Corriere della Sera, è Natalya Yelina, 43 anni, sopravvissuta per miracolo al crollo del ponte Morandi.

Natalya era su quel ponte insieme al suo fidanzato Eugeniu Babin, 34 anni, conosciuto tredici anni fa in Italia. La coppia avrebbe dovuto raggiungere la Costa Azzurra, meta della loro vacanza. Ma il ponte si è sbriciolato sotto i loro piedi. Natalya ed Eugeniu sono rimasti quattro ore sotto le macerie. "In quei momenti ho pensato ai miei genitori e a mio figlio che sarebbero rimasti soli se non ce l'avessi fatta". Ma Natalya ed Eugeniu ce l'hanno fatta. Sono riusciti a salvarsi.

E dopo il pericolo scampato hanno deciso di sposarsi. I due convoleranno a nozze non appena saranno dimessi dall'ospedale San Martino di Genova, dove sono ricoverati dallo scorso 14 agosto.

"Abbiamo deciso in questi giorni: ci sposiamo. Lo faremo in chiesa, per ringraziare il cielo di essere ancora qui. Quel giorno Dio ha conservato un nido per noi, per salvarci", dice la donna al Corriere della Sera.