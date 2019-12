Perde il portafogli con dentro i soldi per i regali di Natale, ragazzi lo ritrovano e lo portano ai carabinieri

Disavventura a lieto fine a Oderzo per una donna, a pochi giorni dal Natale. Come racconta il quotidiano Il Gazzettino, T.S., signora ungherese da molti anni in Italia, ha perso il portafoglio con dentro i soldi per acquistare i regali di Natale, ma alcuni ragazzi lo hanno ritrovato e lo hanno portato ai carabinieri.

I ragazzi non hanno non hanno voluto lasciare le proprie generalità in caserma, quando sono andati per riconsegnare il portafoglio. " Ho chiesto ai carabinieri di farmi avere il nome di questi ragazzi, ci tenevo tanto a ringraziarli di persona. Ma non hanno potuto darmelo perché questi ragazzi non l'hanno lasciato, non hanno voluto dire chi erano", ha raccontato la donna.