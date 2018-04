Rassegna / Italia

Genitori distratti dal "selfie", il passeggino finisce in mare: bimbo salvato da un passante

Mamma e papà, intenti a trovare l'inquadratura migliore, non avevano visto il passeggino con il loro piccolo finire in mare. Per fortuna alla scena assiste un passante che riesce a salvare il bambino