Prada premia i dipendenti: 1500 euro da spendere in acquisti utili per la famiglia

A dicembre Prada assegnerà un premio una tantum da 1500 euro ai suoi oltre 4mila dipendenti italiani, per l'acquisto di beni e servizi per le loro famiglie. Come scrive il Corriere, il bonus va ad aggiungersi a tutti gli altri riconoscimenti, compreso il bonus di produzione aziendale, già previsti nel contratto integrativo del gruppo.

L'iniziativa rientra nel progetto del gruppo Prada di ampliare il programma di welfare per i propri dipendenti, includendo tra le varie opzioni disponibili le spese per asili nido, assistenza medica, centri estivi per bambini e ragazzi, trasporti pubblici, o anche occasioni di svago come teatri, musei, palestre e viaggi.

Con questa decisione Prada vuole espandere le iniziative di supporto ai dipendenti, creando un piano organico di servizi per loro esigenze di vita. L’impegno interessa i 18 stabilimenti produttivi dislocati in 5 regioni italiane, tutti gli uffici e negozi dei cinque marchi del Gruppo in Italia. Un passo con cui Patrizio Bertelli, co-amministratore delegato ha voluto manifestare “la gratitudine per il lavoro svolto da tutti i dipendenti del Gruppo”.