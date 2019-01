Precipita per 10 metri da una piattaforma mobile: operaio illeso

Miracolo in pieno Centro a Roma. Un operaio è rimasto illeso dopo essere precipitato da una piattaforma aerea situata in via della Barchetta. Forse a causa di una manovra sbagliata il mezzo di lavoro si è sbilanciato precipitando per circa dieci metri, nel cestello l'operaio, rimasto illeso.

Come racconta Mauro Cifelli su RomaToday, il lavoratore era impegnato in alcuni lavori di manutenzione sul retro della palazzina che ospita la chiesa di San Maria Monserrato degli Spagnoli, all'altezza dell'incrocio con via Giulia.

Precipitato dal camion di lavoro, quando gli agenti del GPIT e del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale sono arrivati in via della Barchetta, hanno trovato in strada senza nemmeno un graffio l'uomo che si trovava nel cestello. Chiusa la strada per consentire le operazioni di rimozione del mezzo di lavoro.