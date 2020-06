Calciatori rinunciano al premio promozione: "Giriamo i soldi ai poveri, siamo una grande famiglia"

Grande gesto, tutt'altro che scontato. I calciatori del Palermo dicono no al premio promozione: "Giriamo i soldi ai palermitani poveri, siamo una famiglia". I calciatori hanno deciso di rinunciare al premio promozione di 250 mila euro complessivi pattuito a gennaio con la società. “Una decisione presa per dimostrare tutto il nostro sostegno e la gratitudine a questi colori”, ha svelato il capitano Mario Santana al sito ufficiale. Mai dire mai nella vita. Perché se 15 anni fa avessero soltanto detto a Santana, 39 anni a dicembre, che avrebbe gioito come un bimbo per una promozione in serie C, per un ritorno fra i professionisti, con addosso la stessa maglia con cui un tempo lottava per approdare in Europa, sicuramente non ci avrebbe creduto per un solo istante, scrive PalermoToday.

Ma a Palermo le cose sono cambiate e questo nuovo traguardo che sa di rinascita, di un nuovo inizio per chi si è visto costretto a ripartire dai dilettanti dopo essere andato incontro a un fallimento.

“Questa è la vittoria di Palermo e dei palermitani e credo di aver restituito alla gente di questa città una parte di quello che ho ricevuto in tanti anni a Palermo, provando sempre a dare più del massimo con immenso amore e rispetto per questi colori".

Santana dice che sarò "sempre grato a chi mi ha dato la possibilità di poter vivere questo sogno. Avevo detto che questa sarebbe stata la stagione più importante della mia carriera, non mi sono sbagliato, ho imparato più quest’anno che in venti di calcio professionistico. Sono cresciuto come calciatore e come uomo, tutto ciò è merito della società e dei miei compagni che giorno dopo giorno mi hanno insegnato qualcosa".

Nei giorni scorsi i tifosi rosanero hanno voluto lanciare sui social l’hasthag #iomitiroindietro annunciando di voler rinunciare al rimborso dell’abbonamento per via della sospensione anticipato del campionato di Serie D. A poche ore di distanza dall’ufficialità della promozione, anche i calciatori del Palermo hanno voluto aderire (a modo loro) all’iniziativa. “Considerato il grande trasporto con cui tanti tifosi e sponsor stanno manifestando la propria volontà di rinunciare a eventuali rimborsi – ha confessato Santana - in questo modo anche noi diciamo a gran voce che “non ci tiriamo indietro” e contribuiamo con la nostra scelta “a fare squadra” anche fuori dal campo, per costruire un gruppo sempre più forte. Siamo una famiglia, siamo il Palermo"

"D’accordo con tutti i miei compagni, vogliamo anche noi fare la nostra parte per la squadra e per la città che abbiamo l’onore di rappresentare. Intendiamo quindi rinunciare al premio di 250 mila euro messo a nostra disposizione dalla Società per la promozione di quest’anno. In particolare – continua - abbiamo deciso di lasciare 200 mila euro nelle casse della Società e devolvere in beneficienza alle famiglie bisognose di Palermo i restanti 50 mila euro del premio previsto, per dimostrare così, concretamente, il nostro sostegno e la nostra gratitudine. Un premio che, di queste proporzioni, rappresenta già un caso straordinario per la Serie D e non solo".