Prende la metro, gli rubano 5mila euro

Colpo da 5mila euro in metro. Il furto è avvenuto verso le 21 di ieri nella stazione Duomo di Milano, dove un turista libico di 53 anni è finito nel mirino di cinque ladre, tutte di etnia rom.

Sempre la stessa, ormai consolidata, la tecnica usata dalle malviventi. Una di loro, una 18enne, si è piazzata dietro la vittima mentre saliva a bordo del treno della M2 e l'ha spinta. Così, la giovane ha infilato una mano nella tasca della giacca del libico, riuscendo a portargli via una busta con 5mila euro in contanti che ha poi consegnato a una complice, una 33enne anche lei rom. Lei stessa a sua volta ha poi dato i soldi ad altre tre "colleghe", che sono riuscite a far perdere le proprie tracce.

La 18enne e la 33enne sono state inseguite e fermate dallo stesso turista, subito raggiunto dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Per le due donne sono scattate le manette con l'accusa di furto con destrezza in concorso con ignoti. I militari stanno ora cercando di identificare e rintracciare le tre ladre fuggite.