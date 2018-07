Presa la "banda dello yogurt": così soffiavano la pensione agli anziani

Tre persone sono state arrestate nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Cremona perché ritenuti responsabili di almeno tre furti, avvenuti a Lissone, Brescia e Vercelli. Si tratta di due uomini di 58 e 44 anni e una donna di 59, tutti colombiani.

I tre - hanno accertato gli investigatori - mettevano nel mirino sempre e soltanto anziani appena usciti da uffici postali o banche. E agivano utilizzando uno stratagemma davvero diabolico.

La donna del gruppo, una volta avvicinata la vittima, la sporcava con lo yogurt o con lo zucchero e a quel punto intervenivano gli altri due per pulirla e, contemporaneamente, derubarla. A trovare la banda è stata la polizia di Cremona, che aveva iniziato a indagare a marzo scorso, quando gli agenti avevano fermato i tre a bordo di una Ford Focus station wagon nella quale erano stati trovati proprio zucchero e yogurt.

I poliziotti non sono mai riusciti a identificare il reale domicilio dei tre, ma hanno scoperto che il loro percorso iniziava sempre dallo stesso punto: un parcheggio pubblico di Pioltello. E proprio lì per i tre sono scattate le manette. Non è esclusi, anzi, che la "banda dello yogurt" abbia colpito altre volte.