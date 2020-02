Boom di preservativi non sicuri venduti su internet: come riconoscerli

Il fenomeno dei contraccettivi illegali e non sicuri riguarda l'intero mercato Ue, Italia compresa. Una recente indagine dell'Interpol ha portato alla chiusura di decine di siti web specializzati nella vendita di preservativi di questo tipo. E sono circa 90mila i preservativi illegali e non sicuri sequestrati nel Regno Unito negli ultimi due anni. A scoprirlo è stata l'Agenzia britannica di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (Mhra), che ha disposto una serie di sequestri in tutto il Paese, riferisce EuropaToday.

Secondo l'Agenzia, il numero delle confezioni intercettate rappresenta solo la punta dell'iceberg di un fenomeno più ampio, con gravi rischi per la salute soprattutto dei più giovani. I dati si riferiscono al biennio 2018-2019. I contraccettivi ritirati dal mercato erano per lo più frutto di partite acquistate su internet e provenienti da Paesi extra Ue, dove i costi di produzione sono ben più bassi. Il problema è che in molti casi i preservativi low cost non sono stati sottoposti ai test di sicurezza stabiliti dalle norme Ue. Gli esperti sanitari hanno invitato le persone a controllare attentamente gli imballaggi prima di acquistare i preservativi, "poiché i prodotti venduti illegalmente potrebbero non riuscire a proteggere dalla gravidanza o dalle infezioni a trasmissione sessuale", scrive il Guardian.

"I preservativi in ​​lattice sono normalmente realizzati in gomma naturale - spiega la dottoressa Mahendra Patel -. Quelli non sicuri, invece, non sono realizzati con prodotti naturali, il che potrebbe causare problemi. Alcuni produttori, poi, utilizzano dei materiali che diventano porosi durante l'atto sessuale, provocando dunque delle perdite dopo l'eiaculazione".

Come riconoscere e quindi evitare i preservativi non sicuri? Eliza Bell, portavoce di Brook, ente benefico per la salute e il benessere dei giovani, ha spiegato: "Quando si usano i preservativi è essenziale innanzitutto controllare la data di scadenza: se scaduti, non vanno assolutamente usati". In secondo luogo, "occorre assicurarsi che nella confezione compaia il marchio CE, che garantisce che il contraccettivo è stato testato in modo affidabile". Bell ha invitato inoltre a "conservare sempre i preservativi al riparo dal calore e dal sole" e, nel caso dei preservativi in ​​lattice, "tenerli sempre lontani dalle sostanze oleose, inclusi idratanti e lubrificanti a base di olio, poiché ciò li danneggerebbe".