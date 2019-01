Furia del parroco contro le minigonne: "Carrellate di cosce come prosciutti"

Possono le minigonne fare ancora discutere, nel 2019? Evidentemente sì. In Val Resia, Friuli, è bufera per un bollettino scritto da un giovane prete. Nel mirino finiscono l'abbigliamento e le minigonne delle parrocchiane. "A San Daniele c’è crisi. Ma a Resia un altro tipo di cosce non conosce ombra di crisi" scrive don Alberto Zanier, 30enne vicario parrocchiale a Resia: "Mancanza di rispetto verso il corpo della donna, verso gli altri e verso il sacerdote", sostiene.

Secondo l'uomo di chiesa le cosce "fanno la loro comparsa al di sotto di mini troppo mini", come si esibiscono i rinomati prosciutti DOP della zona, quelli di San Daniele. Per esprimere il suo punto di vista Zanier ha scelto il foglio parrocchiale, chiedendosi "dove sia la dignità femminile" e citando addirittura "mancanza di rispetto della morale cattolica anche in campo sessuale". "Pochi giorni fa potevamo assistere a una carrellata di cosce bene in vista".

Resia, don Alberto Zanier "scomunica" le minigonne

"Suadenti e sinuose cosce femminili che fanno la loro comparsa su esuberanti adolescenti" continua il sacerdote che considera "un insulto" presentarsi davanti a un sacerdote indossando una gonna corta. "La chiesa non è una balera - aggiunge - care mamme quando le vostre figlie escono di casa vedete come vanno in giro?".

Sul classico gruppo Facebook di paese "Sei di Resia se…" gira molto il volantino incriminato: parrocchiani divisi, tra favorevoli e contrari. La polemica è servita.