Prete pugnalato in chiesa poco prima della messa

Un prete è stato aggredito e pugnalato all'interno di una chiesa in Polonia, a Breslavia (Wroclaw in polacco), nel sud del Paese. La polizia ha confermato il fermo del presunto sospetto, un uomo di 57 anni, attualmente interrogato in un commissariato della città, secondo l'agenzia Pap.

Prete accoltellato in chiesa in Polonia

L'uomo si sarebbe avvicinato al prete, avrebbe avviato con lui una conversazione prima dell'inizio della messa per poi aggredirlo, ha reso noto il portavoce della polizia Krzysztof Zaporowski.

Al momento non è chiaro il motivo dell'agguato. Il prete, ha reso noto intanto una portavoce dell'ospedale in cui è stato ricoverato, è in condizioni stabili.