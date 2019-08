Omelia shock del prete contro i migranti: "Sulle barche con telefonini e catenine"

A Sora, in provincia di Frosinone, un parroco, Monsignor Donato Piacentini, sacerdote responsabile della parrocchia di San Rocco, durante la processione dal pulpito si è lanciato in una predica contro i migranti: "Chi ha telefonini e catenine d'oro non conosce le persecuzioni. Pensiamo prima alla nostra Patria". Lo racconta Angela Nicoletti su FrosinoneToday.

L'omelia che avrebbe dovuto essere incentrata sul dolore si è trasformata in un comizio politico: i bisognosi "non sono sulle barche che trasportano persone che hanno telefonini o catena al collo e dice che vengono dalla persecuzioni. Ma quale persecuzioni? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, guardiamo la nostra Patria, guardiamo le persone che ci sono accanto, che hanno bisogno".

Sparuti applausi tra i fedeli presenti, ma in molti hanno abbandonato la cerimonia e sui social è polemica.

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Loreto Marcelli: "Il fenomeno migratorio è sicuramente complesso e ci costringe ad assumere decisioni particolarmente complicate. Il tema della capacità di assorbire i flussi migratori, dei limiti alla possibilità di accoglienza e quello della capacità di integrare i nuovi arrivati nelle nostre società sono questioni che interrogano in prima persona ogni decisore politico. Ciò premesso le parole di Don Donato Piacentini rappresentano una semplificazione del tema dell'immigrazione non accettabile considerato che sono pronunciate da un esponente della Chiesa e da una persona a cui non difetta l'intelligenza".

