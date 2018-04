"Pioggia nel weekend", ma c'è il sole: sindaco contro i siti che sbagliano il meteo

Doveva essere un weekend di pioggia e freddo a Sanremo. O almeno così avevano previsto gli esperti di alcuni siti di previsioni meteo, con il rischio di scoraggiare turisti e visitatori. Una situazione a cui il sindaco della città dei Fiori vuole porre rimedio.

Il primo cittadino Alberto Bianchieri infatti lancia il suo j'accuse contro i siti di meteorologia. Sulla sua pagina Facebook, come racconta La Stampa, Biancheri ha pubblicato gli screenshot di alcuni di questi siti che davano pioggia nel weekend e poi le foto delal ciclopista e di una spiaggia, inondate di sole.

"Non è più tollerabile. Chiederò già domani agli uffici comunali di inoltrare un reclamo formale ai siti in questione", dice Biancheri, che chiederà di "valutare di possibilità di inserire sui nostri canali turistici web uno spazio meteo a cura di meteorologi locali, così da poter offrire al turista previsioni più accurate per quanto concerne il nostro territorio".