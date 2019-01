Prince Jerry, migrante di 25 anni suicida sotto un treno: "Gli era stato negato l'asilo in Italia"

Un giovane migrante africano si è tolto la vita qualche giorno fa a Tortona (Alessandria). Si chiamava Prince Jerry, aveva 25 anni e veniva dalla Nigeria: poco prima di Natale si era visto negare il permesso di asilo politico, come racconta don Giacomo Martino, responsabile Migrantes di Genova. Il sacerdote ha dato la notizia in una chat con i membri più stretti della propria parrocchia e il messaggio è poi circolato fuori, diventando pubblico.

Dopo la diffusione del messaggio, monsignor Martino ha poi chiarito su Facebook: "Avevo scelto di non parlare di Prince Jerry per rispettare il dolore della sua morte e desolazione. Vi sono indagini giudiziarie che stanno stabilendo esattamente i fatti ed eventuali responsabilità. Non desidero in nessun modo che questo ragazzo e la sua triste storia vengano strumentalizzate per discorsi diversi da quelli di compassione per una vita stroncata e di un lungo sogno interrotto".

Il giovane migrante era "un ragazzo speciale e straordinario, molto sensibile e anche colto. Era laureato e amava conoscere e apprendere", ha detto il sacerdote a Repubblica. "Arrivato qui dopo la laurea in Nigeria, aveva avuto tre borse lavoro, aveva lavorato per l'Auxilium e allo Staccapanni. Era stato accompagnatore e volontario per la scola della pace a Sant'Egidio", spiega il sacerdote, ricordando il "bellissimo percorso" compiuto da Prince Jerry.

"Aveva fatto richiesta di asilo politico, ma non era stata accolta e lo aveva saputo alla metà di dicembre, il 17 per la precisione. E non rientrava in quello status, non più previsto dalle norme, che prima garantivano il permesso umanitario. Per noi è una tragedia sconvolgente la perdita di questo ragazzo", rivela monsignor Martino.

Venerdì 1 febbraio il sacerdote officerà una messa per il giovane alla Nunziata e poi ci sarà la sepoltura a Coronota a Genova.