Medico a processo per omicidio: gli amici comprano una pagina di giornale per difenderla

Gli amici di Marzia Corini, il medico accusato di aver ucciso il fratello malato di cancro, Marco Valerio, con una sedazione a base di Midazolam, hanno comprato la pagina di un quotidiano per difenderla e sostenere la sua innocenza.

La pagina è stata acquistata sull'edizione di La Spezie de La Nazione, dagli amici del medico anestesista, imputata in Corte d'Assise di La Spezia per omicidio volontario e falso in testamento in concorso. L'accusa nei confronti della donna è di aver ucciso il fratello per impedirgli di modificare il testamento, visto che la nuova versione sarebbe stata più vantaggiosa per la sua giovane compagna. Il medico si difende, dicendo che sedava il fratello per alleviare le sue sofferenze.

"Crediamo nella giustizia. È impossibile che lei non torni alla sua vita: un medico al servizio dei più deboli. Con amore, come prima - si legge su La Nazione, nella dichiarazione firmata da 130 amici -Venti anni fa ha scelto di svolgere la sua professione nei luoghi più sperduti e poveri del mondo. Ha curato e salvato tante persone. Lei tornerà lì in quei luoghi di sofferenza ma anche di amore per la vita che si regala all'altro, Crediamo nella giustizia. E' impossibile che lei non torni alla sua vita''.

La sentenza dovrebbe arrivare la prossima estate.