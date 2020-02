Terza richiesta di processo per l'ex ministro Matteo Salvini

Dopo la richiesta di processo per il "sequestro dei migranti" tenuti a bordo della nave Diciotti (respinto dal voto del Senato) e la richiesta di processo per il caso simile della nave Gregoretti (su cui si voterà tra due settimane), un'altra richiesta di processo è arrivata per Matteo Salvini.

È lo stesso ex ministro degli Interni, ad annunciarlo: "Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola" (open arms, ndr). "Ormai le provano tutte per fermarmi" spiega il leader della Lega.

Secondo quanto notificato dal Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizzazione a procedere Salvini avrebbe ignorato l'emergenza sanitaria che si stava sviluppando a bordo della nave Open Arms ferma a poco meno di un chilometro dalle coste dell'isola di Lampedusa.

Salvini - Open Arms: perché il nuovo processo

L’ipotesi di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio era stata avanzata dalla procura di Agrigento perché l'ex ministro dell'interno aveva impedito alla Open Arms, nave dell'omonima Ong, di far scendere gli oltre 140 migranti che aveva soccorso in due diverse operazioni.

Lo scorso Agosto 2020 la nave spagnola rimase ferma per quasi venti giorni al largo di Lampedusa dopo il rifiuto di Malta (6 agosto) seguito da quello delle autorità italiane.

Alcuni migranti vennero scendere per motivi di salute, mentre altri si buttarono in mare cercando di raggiungere a nuoto Lampedusa. Il 18 agosto, la Spagna si era offerta di accogliere la Open Arms, che però aveva rifiutato a causa del viaggio giudicato troppo lungo per le condizioni dei migranti che ancora si trovavano a bordo.

Nella tarda serata del 19 agosto il sequestro preventivo disposto dalla Procura di Agrigento che dispose l'evacuazione immediata delle persone a bordo, dopo l'ispezione dal procuratore capo Luigi Patronaggio condotta insieme a uno staff di medici.