Professoressa mette 4 all'alunna: aggredita dai genitori

Ancora un episodio di violenza a scuola, ancora con un'insegnante come vittima. Stavolta ad aggredire la prof sono stati i genitori di un'alunna, alla quale aveva dato '4' dopo un'interrogazione. Come riporta il quotidiano La Nazione, l'aggressione è avvenuta mercoledì scorso a una professoressa di storia e filosofia del liceo Giosuè Carducci di Viareggio, in provincia di Lucca.

A denunciare l'episodio, sui social, è stata la stessa insegnante che si è detta "sconvolta, addolorata, incredula" per essere stata "brutalmente aggredita dal genitore di un alunno/a a cui ho dato, secondo scienza e coscienza, un'insufficienza".

Secondo una prima ricostruzione del fatto, l'aggressione sarebbe stata prima verbale da parte di entrambi i genitori, e in un secondo momento la madre dell'alunna avrebbe strattonato l'insegnante per un braccio. La professoressa non ha riportato traumi fisici, anche se per lo choc si è rivolta alle cure del pronto soccorso.