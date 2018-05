La prof "bulla": lo studente dorme in classe, lei lo sveglia così

A quanto pare non sono soltanto studenti e genitori a compiere gesti sconsiderati in classe: anche i professori talvolta – magari esasperati dalle mancanze degli studenti – possono assumere comportamenti non proprio ortodossi.

È il caso di una insegnante di un liceo di Anderson, in Carolina del Sud (Usa), che per svegliare uno studente che si era addormentato in classe, è salita sul banco dell’alunno ed ha iniziato a "tormentarlo" battendo i piedi sul banco e tirandogli affettuosamente i capelli. La vicenda ha provocato critiche e commenti tanto che la docente è stata costretta a dimettersi dopo che l’istituto le ha comunicato di aver avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda. Gli alunni però sono dalla sua parte e la rivogliono in aula.