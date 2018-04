Minacce e insulti in classe al prof, indagati quattro studenti

Quattro studenti, tutti minorenni, risultano iscritti nel registro degli indagati dopo un episodio di bullismo nei confronti di un professore, minacciato e insultato, in una classe di un istituto tecnico di Lucca.

L'aggressione era stata ripresa in un video, diventato poi virale, nel quale si vedeva uno degli studenti offendere e minacciare il docente: "Prof non mi faccia incazzare. Mi metta sei. Chi è comanda qui? In ginocchio".

Mercoledì 18 aprile, come scrive Il Tirreno, il preside della scuola ha presentato una formale denuncia. "Era stato proprio uno di questi video a far scattare d'ufficio le indagini di Digos e polizia postale - spiega il Tirreno - Il professore non aveva portato a conoscenza neppure alla dirigenza scolastica ciò che era accaduto in classe e in molti si chiedono perché lui stesso non abbia denunciato gli studenti".